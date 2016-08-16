Top 11 del 90esimo: Bati, Rui e Baggio in campo. Ecco il mister, ma Antognoni?

Il team di all stars sfilerà in campo prima del match contro il Chievo

Top 11 dei tifosi: ci siamo. I supporters viola hanno votato e scelto l'undici ideale e l'allenatore ideale tra i 90 giocatori e i 12 tecnici indicati dalla società. Ecco l'undici vincente reso noto dal sito ufficiale del club che sfilerà il 28 agosto al Franchi prima della gara con il Chievo, in occasione del novantesimo compleanno dei viola: Toldo; Ujfalusi, Rodriguez, Passarella; Antognoni, Baggio, Rui Costa, Dunga; Mutu, Hamrin, Batistuta. In panchina Prandelli. Ma Antognoni parteciperà, alla fine?