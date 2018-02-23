Sentite Toni: "La Fiorentina mi disse di smettere, rifiutai. Firenze la città più bella della mia carriera..."

L'ex viola Luca Toni ha parlato del suo passato alla Fiorentina a Rmc: "“Ho avuto la fortuna di giocare tre anni a Firenze e me la sono goduta fino in fondo abitando anche in centro. In assoluto è la...

L'ex viola Luca Toni ha parlato del suo passato alla Fiorentina a Rmc: "“Ho avuto la fortuna di giocare tre anni a Firenze e me la sono goduta fino in fondo abitando anche in centro. In assoluto è la città più bella dove ho vissuto. I tifosi sono caldi, molto competenti ed abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme anni importanti, con grande entusiasmo tra qualificazione in Europa e record di punti”. Toni è tornato anche sull’addio dell’estate 2013:“Mi proposero di entrare in società, diciamo che è servito da stimolo, per stuzzicarmi e farmi giocare ancora. Non dovevano essere loro a dirmi che dovevo smettere. A Verona è la stata la mia seconda giovinezza. Sono stato fortunato a trovare una piazza del genere”.