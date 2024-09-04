Toni: "Vlahovic e Nico le colonne della Juve per puntare allo scudetto, sono due top"

L'ex attaccante viola ha commentato i trasferimenti in bianconero di due giocatori importanti che hanno indossato la maglia viola

A La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante viola Luca Toni ha parlato di alcuni giocatori passati da Firenze e volati a Torino in maglia bianconera, cioè Vlahovic e Nico Gonzalez: "Vlahovic è un top in Italia, ce ne sono pochi che hanno la sua capacità realizzativa e l'abilità di essere un killer in area. Lo vidi a Firenze e ho subito pensato che era diverso, qualcosa di speciale. Per me può battere il mio record di 31 gol ed ha la squadra alle spalle che può farglielo fare."

Su Nico: "Giocatore discontinuo, ha grande qualità e sa dribblare in un certo modo, ma all'interno della stagione di solito vive troppi alti e bassi e si perde durante le partite. Sarà una stagione importante per lui".

Su Firenze e i trasferimenti: "Capisco l'arrabbiatura dei fiorentini per questi trasferimenti, però io al posto loro mi farei delle domande se i giocatori più forti cercano altre destinazioni."

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