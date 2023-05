Toni su Cabral: “Può regalare una Coppa a Firenze. Queste partite potrebbero farlo svoltare definitivamente”

A margine del Padel Pro-Am Cup, torneo organizzato a Viareggio dalla Reset Marketing, l’ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni ha così parlato ai microfoni di TMW: “La Fiorentina in questo finale di stagione si gioca tanto. Quello con Italiano è un bel progetto, è uno degli allenatori più promettenti e alle spalle ha una bella società. Adesso vediamo: arrivare vicino alla vittoria è bello, ma è molto più bello vincere. Coppa Italia o Conference? Non lo so, nelle finali dipende molto dalla condizione dei leader. La Fiorentina ora sta bene fisicamente, ma dipenderà anche da come arriverà l’Inter. E poi ci sono gli episodi”.

Infine su Cabral: “Un attaccante più fa gol e più ne fa… Adesso sta bene, sente la fiducia di tutti. Però sono queste le partite che possono farti svoltare definitivamente: ha la possibilità di regalare una Coppa al popolo viola e credo sarà molto carico”.