È stata la Fiorentina a chiedere di fare la passerella d’onore al Napoli. Scelta di società e giocatori viola

Un gesto che non è passato inosservato quello fatto dalla Fiorentina prima dell’inizio della gara del Maradona. Applaudire il Napoli campione d’Italia al momento del suo ingresso in campo. Una passerella d’onore che è stata voluta dagli stessi giocatori e società viola (richiesta accolta dalla Lega Calcio, il rituale prevede ingresso in campo insieme) e che non era stata richiesta da nessuno. Un gesto, quello della Fiorentina, che è stato molto apprezzato da tutti.

