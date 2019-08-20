Toni: "Ribery è un acquisto top. Ha una gran voglia di giocare e sa come alzare la qualità del club"

Queste le parole rilasciate da Luca Toni a Lady Radio sull'ex compagno ai tempi del Bayern Monaco Ribery: "Franck è un calciatore molto importante, nonostante l'età ha una gran voglia di giocare. Per...

Queste le parole rilasciate da Luca Toni a Lady Radio sull'ex compagno ai tempi del Bayern Monaco Ribery: "Franck è un calciatore molto importante, nonostante l'età ha una gran voglia di giocare. Per me sarà decisiva la volontà della città e della dirigenza di portarlo nella propria squadra ad ogni costo. È abituato ad un alto ingaggio pertanto ce ne vorrà uno discreto. Se lo poni al centro del progetto e metti diversi bonus lo convinci subito. Sa quando è il momento di scherzare e quando di essere serio. Ha ancora tanti stimoli. Se ha voglia e fisicamente sta ok è un giocatore che in campo fa la differenza. Non penso che avrà problemi nel calcio italiano, sa come alzare la qualità della squadra e dei giovani. Lui sì che è un acquisto top":