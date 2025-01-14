Toni: "La peggior Fiorentina quella contro il Monza. Adesso sanno da dove si deve ripartire"

L'ex attaccante viola ha parlato del momento difficile che sta attraversando la Fiorentina di Raffaele Palladino

L'ex attaccante viola, Luca Toni, presente a Pitti Uomo, ha parlato del momento difficile della Fiorentina, soffermandosi anche sulla sconfitta subita contro il Monza. Queste le sue parole:

"La Fiorentina non era partita bene in campionato, poi Palladino ha trovato la giusta quadra, trovando tutte queste belle vittorie. Ultimamente non sta andando benissimo, ma secondo me la partita più brutta è stata quella di ieri contro il Monza, perché è stata una brutta sconfitta. Però i dirigenti, i giocatori e l'allenatore l'hanno capito, perché quella di ieri è stata una brutta sconfitta, ma non dico che hanno toccato il fondo. Adesso sanno da dove ripartire".

"Bove? Giocatore importante, che secondo me dava molto equilibrio a Palladino. Giocatore di quantità, ma anche qualità, aiutava gli attaccanti e i centrocampisti. Manca un giocatore con queste caratteristiche, però deve essere bravo l'allenatore a sopperire a questo problema, perché ha una rosa importante. Sono sicuro che Palladino ritroverà il giusto equilibrio".

Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro

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