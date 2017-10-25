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Toni: "La Fiorentina ha vinto meritatamente, felice di aver portato bene alla squadra"

Nel post partita di Fiorentina-Torino, ha parlato l'ex bomber viola Luca Toni. Queste le sue parole: "Felice di aver portato bene, la Fiorentina..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 23:06
Toni: "La Fiorentina ha vinto meritatamente, felice di aver portato bene alla squadra" -
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Dopo Fiorentina-Torino, ha parlato l'ex bomber viola Luca Toni. Queste le sue parole: "E' stata una gran bella partita. La Fiorentina ha fatto davvero una grande partita. E' stato uno spettacolo e ha vinto meritatamente. Sono venuto con i ragazzi del corso allenatori da Coverciano e abbiamo portato fortuna. Menomale abbiamo portato bene, sono felice".

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