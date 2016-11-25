Toni: "Grazie di tutto Firenze, sarò legato sempre alla Fiorentina. Un mio futuro come dirigente viola..."

Con questa maglia mi sono consacrato e mi sono anche rilanciato nel 2012, non vi dimenticherò mai" così ha parlato Luca Toni

Sul palco della Hall of Fame della storia della Fiorentina è salito ed è stato premiato Luca Toni, queste le sue parole: "Un piacere essere entrato nella storia della Fiorentina. Devo tanto a Firenze con cui ho un grande rapporto, un rapporto breve ma intenso, questa maglia è stata molto importante per me sia per la consacrazione che per il mio rilancio nel 2012. Ritorno a Firenze da dirigente? Ho un bellissimo rapporto con la proprietà, in futuro vedremo ma io devo crescere ancora tanto come dirigenti. Qui alla Fiorentina avete dirigente molto bravi quindi non c'è problema per voi (ride ndr). Un gol più bello? Non c'è un gol in particolare, tutti sono stati belli e importanti per me e per tutta la squadra" conclude Luca Toni dal palco.