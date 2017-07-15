Toni: "Della Valle delusi perché hanno investito tanto, basterà poco per tornare. Manca solo qualche grande colpo"

Io dirigente alla Fiorentina? Non sono mai stato contattato dalla società quindi non c'è nulla" così Luca Toni a Sky Sport

Luca Toni ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

“I Della Valle credo siano rimasti male riguardo alle proteste dei tifosi, perché hanno sempre investito e dato tanto a Firenze. Conoscendoli, può bastare davvero poco per far riaccendere quella fiammella da tifosi viola che c’è dentro di loro. C’è una grande piazza, una grande società: manca solo qualche bell’acquisto.

Non sto parlando con la Fiorentina per un futuro da dirigente. Sono stati tre anni fantastici quelli in maglia gigliata, non so cosa accadrà in futuro, ma ripeto che per ora non c’è niente ma ripeto che per ora non c’è niente”.