Toldo: "Lafont è un talento incredibile. Pioli merita di potersi scegliere i giocatori. Chiesa..."

Ha parlato al Corriere dello Sport – Stadio, l’ex portiere viola Francesco ToldoSu Lafont:“È un gran talento, fisico incredibile, può lavorare tanto e diventare davvero un grande portiere, anche se do...

Ha parlato al Corriere dello Sport – Stadio, l’ex portiere viola Francesco Toldo

Su Lafont:“È un gran talento, fisico incredibile, può lavorare tanto e diventare davvero un grande portiere, anche se dovrebbe rischiare meno con i piedi. L’importante per Lafont è che gli sbagli non lo condizionino, a me piace vedere un portiere che osa e se poi sbaglia pazienza“.

Su Chiesa“È veramente forte. Secondo me ha già superato il papà, e comunque si vede che è figlio di Enrico. Ha tutti i numeri per diventare un gran campione“.

Su Pioli: “Un uomo normale e corretto, avere queste qualità è raro, quindi lui è una persona rara. Deve poter avere la possibilità di scegliersi e farsi comperare i giocatori che vuole“.