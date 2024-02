Tocca a Belotti dare la spinta decisiva per fare ripartire la Fiorentina: verrà impiegato in staffetta 

Tocca a Belotti dare la spinta decisiva alla ripartenza della Fiorentina. E se anche domenica contro il Frosinone (come è stato a Lecce) il suo impiego sarà in staffetta, non è da escludere che Italiano gli affidi presto – e definitivamente – le chiavi dell’attacco viola come punta centrale titolare. Il Gallo ha una voglia matta di riaccendere i riflettori sulle sue qualità di finalizzatore ’cattivo’ e decisivo. Il Gallo sa che fare bene con la maglia della Fiorentina potrebbe aiutarlo a rimettersi al centro anche del progetto Italia con Spalletti che deve mettere insieme la migliore rosa in vista del prossimo Europeo .E il Gallo – ed è giusto dirlo apertamente – sa benissimo che anche il suo futuro, forse ancora quello in giallorosso, più facilmente quello in maglia viola (dopo una possibile operazione riscatto) è assolutamente vincolato alle emozioni, ai gol e alle vittorie che saprà confezionare in questi mesi a disposizione della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DAL VIOLA PARK