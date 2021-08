TMW, Spezia su Bonaventura: l’ostacolo resta l’alto ingaggio percepito alla Fiorentina

Lo Spezia cerca di lavorare sottotraccia per rinforzare il proprio centrocampo, per dare spessore e qualità alla propria manovra di gioco. Con Pobega ancora al Milan – e che potrebbe rimanere in rossonero visto l’ottima impressione che sta facendo al tecnico Stefano Pioli – ecco che proprio i rossoneri potrebbero arrivare in aiuto, visto che è Rade Krunic uno dei nomi caldi per la mediana: chiuso da Bennacer, Tonali e Kessie (e forse Pobega, appunto) avrebbe la possibilità di ritornare a giocare titolare per l’intero campionato.

Diversi sia per caratteristiche sia per situazione, anche Bonaventura e Linetty possono rientrare nelle scelte. Per il primo c’è un problema ingaggio, visto che ha firmato un anno a cifre ben sopra il milione di euro. Il polacco è stato pagato quasi 10 milioni non più tardi di un anno fa, quindi difficilmente il Toro potrà cederlo, considerate le tante uscite (da Verdi a Rincon, da Baselli a Zaza, fino a Belotti) che il Torino rischia di fare in quest’ultimo mese di mercato. Lo riporta TMW.

