TMW: Sottil ora non lascia la Fiorentina, è atteso per il ritiro pre-campionato a Firenze

Finito nel mirino di qualche club, e rientrato potenzialmente anche nei discorsi con la Salernitana per Dia, al momento il futuro di Riccardo Sottil sembra però legato a una permanenza nella Fiorentina.

Secondo quanto risulta a TMW, il classe ’99 sarà regolarmente presente per l’inizio del ritiro pre-campionato, fissato tra meno di due settimane. Con l’aggiunta che il suo status di cresciuto nel vivaio viola, specie alla luce della partenza di Venuti e di quella di Bianco in prestito che ci sarà, lo rende elemento utile anche nell’ottica della compilazione delle liste per registrare la rosa.

LEGGI ANCHE, TERZIC VICINO AL BOLOGNA?