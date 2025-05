TMW: “Sono ore di riflessione per Pradè, potrebbe abbandonare la Fiorentina e dare le dimissioni”

Daniele Pradè è al bivio: restare alla Fiorentina e ripartire con il nuovo corso o rassegnare le sue dimissioni. Sono ore di profonde riflessioni in casa viola e l’attuale direttore sportivo sta valutando il da farsi, dopo l’addio di Raffaele Palladino che ha deciso di non restare alla guida della squadra per diverse motivazioni, tra le quali anche il rapporto non certo ottimo con il ds. L’addio dell’allenatore potrebbe però non bastare per far sì che lo stesso Pradè resti al timone della parte sportiva del club gigliato, visto che dopo essere finito al centro della contestazione da parte della Curva Fiesole il dirigente sta pensando di abbandonare la Fiorentina.

Oltre a tutto questo c’è anche il progetto che deve ripartire e dove Daniele Pradè avrebbe un ruolo tanto centrale quanto difficile da gestire. Per il momento in casa viola regna il caos, nonostante la stagione sia stata conclusa al sesto posto in classifica, che è valso la qualificazione alla prossima Conference League, per il quarto anno consecutivo, e non sarà facile far tornare il sereno in tempi brevi. La rosa che ha portato la Fiorentina a chiudere il campionato a 65 punti è di valore e dovrà essere affidata a un allenatore in grado di valorizzare il più possibile tutti i giocatori. Ci sono però alcuni casi spinosi da risolvere, come quelli relativi alle permanenze in viola di De Gea e Kean e Pradè avrebbe tanti compiti da svolgere anche in questo senso. Insomma, sono ore di profonde riflessioni e il ds deve fare la sua scelta. Lo scrive Tuttomercatoweb