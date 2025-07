TMW: “Settimana prossima incontro Fiorentina-Mandragora ma la cautela è d’obbligo”

Gli allenamenti della Fiorentina sono iniziati e tra i presenti c’è ovviamente anche Rolando Mandragora. In queste settimane il centrocampista è stato più volte al centro dell’attenzione, soprattutto per la questione contrattuale, visto che la sua intesa con i viola è in scadenza nel 2026. C’è un’opzione presente nell’accordo per estenderlo fino al 2027 al raggiungimento di 25 presenze da 45 minuti, ma sarebbe rischioso iniziare così la stagione.

Secondo quanto raccolto da TMW, con ogni probabilità, ci sarà un incontro la prossima settimana nel quale si farà un passo in avanti per quanto riguarda il prolungamento, ma ce ne vorranno diversi prima di arrivare a quello risolutivo. Questo perché le parti, che si parlano e si aggiornano sul tema, non sono entrate nel vivo della negoziazione. La cautela è d’obbligo viste le richieste sul giocatore e la stagione importante fatta dal classe ’97.

Ancora quindi è presto per dare per fatto il tutto. La dirigenza gigliata e l’entourage ragionano su un rinnovo fino al 2029, che dunque andrebbe ad allungare di 3 anni quello attuale, che invece terminerà il prossimo 30 giugno. Il giocatore dal canto suo vuole restare a Firenze e gode della stima da parte del nuovo tecnico Stefano Pioli.