TMW scrive: "Thorstvedt può andare alla Fiorentina a gennaio, la trattativa non è tramontata"

Il giocatore norvegese potrebbe essere un nome per il mercato invernale

Il profilo di Kristian Thorstvedt è figurato tra i primissimi nomi inseriti nell'agenda di mercato della Fiorentina in vista della sessione estiva. La presenza sulla panchina gigliata di Grosso aveva intensificato le attenzioni del club verso il centrocampista norvegese, ma la trattativa non è mai arrivata alla fumata bianca, definendosi con la sua permanenza tra le file del Sassuolo.

Gli scenari sul futuro Il domani dell'interno di centrocampo emiliano resta tuttavia del tutto da decifrare, complice un prolungamento contrattuale che allo stato attuale appare complesso. L'eccellente avvio di stagione disputato dalla formazione guidata da Aquilani potrebbe però rappresentare una variabile in grado di far riconsiderare i piani al calciatore.

Occasione per la sessione di riparazione Nel frattempo a Firenze, nonostante l'avvicendamento della guida tecnica, la stima nei confronti di Thorstvedt rimane inalterata, al punto da ipotizzare un nuovo tentativo già a gennaio. Occorrerà tuttavia prestare attenzione al possibile inserimento di altre grandi società italiane: con una scadenza fissata a giugno 2027 e la prospettiva per il giocatore di valutare nuove opzioni già dall'inizio del prossimo anno, la valutazione del suo cartellino potrebbe subire una netta svalutazione. L'indiscrezione è riportata da tuttomercatoweb.com.