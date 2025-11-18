TMW scrive: "La Lazio potrebbe sacrificare Nuno Tavares a Gennaio, per sostituirlo occhio a Parisi"

Il mercato di gennaio dista un mese e mezzo da oggi, ma c'è da giurare che - nonostan se chiedete vi verranno date perlopiù delle smentite come risposta - le principali società di Serie A si stiano gi...

Il mercato di gennaio dista un mese e mezzo da oggi, ma c'è da giurare che - nonostan se chiedete vi verranno date perlopiù delle smentite come risposta - le principali società di Serie A si stiano già attrezzando per non farsi trovare impreparate dall'arrivo della finestra invernale per le trattative.

Nello scenario si trova anche chi, come la Lazio, deve fare i conti pure con i freni alla possibilità di fare acquisti. Non è ormai più nemmeno una notizia ricordare che l'estate biancoceleste è trascorsa con il blocco al mercato in entrata: l'auspicio che regna nel club capitolino è di ricevere finalmente un via libera, fosse anche solo per poter operare 'a somma zero'. In quel caso potrebbe salire sull'altare dei sacrificati Nuno Tavares, che non ha mai mostrato un grande feeling tecnico con Sarri e potrebbe fungere da alimentatore di un mercato invernale del quale la Lazio ha bisogno.

FABIANO PARISI (difensore, 2000, italiano) sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, acquistato a luglio 2023 dall'Empoli per 10 milioni di euro. Valore di mercato

Transfermarkt: 5 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb