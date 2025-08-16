TMW scrive: "La Fiorentina potrebbe pensare di cedere Gosens per un offerta tra i 15 e i 20 milioni"

La Fiorentina ha rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro per Robin Gosens da parte dell'Atalanta. I viola vogliono tenere il giocatore, dopo averlo pagato circa 8 milioni tra prestito - 1 - e dirit...

La Fiorentina ha rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro per Robin Gosens da parte dell'Atalanta. I viola vogliono tenere il giocatore, dopo averlo pagato circa 8 milioni tra prestito - 1 - e diritto di riscatto (da 7). La scorsa stagione è stata quella del rilancio per il tedesco, capace di mettere insieme 8 gol e 10 assist nonostante giocasse da terzino sinistro in una difesa a quattro.

Quale può essere il prossimo scenario? La Fiorentina ha Parisi e potrebbe pensare di cedere Gosens con un'offerta superiore, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb