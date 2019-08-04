TMW, Saponara va al Genoa. Domattina le visite mediche. Trasferimento in prestito gratuito con diritto di riscatto
Siamo alle battute finali per il trasferimento di Riccardo Saponara dalla Fiorentina al Genoa. Come raccolto dall’inviato di TMW, domattina sono in programma le visite mediche del fantasista, che si t...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 21:18
Siamo alle battute finali per il trasferimento di Riccardo Saponara dalla Fiorentina al Genoa. Come raccolto dall’inviato di TMW, domattina sono in programma le visite mediche del fantasista, che si trasferirà in rossoblu in prestito gratuito con diritto di riscatto.
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