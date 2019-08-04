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TMW, Saponara va al Genoa. Domattina le visite mediche. Trasferimento in prestito gratuito con diritto di riscatto

Siamo alle battute finali per il trasferimento di Riccardo Saponara dalla Fiorentina al Genoa. Come raccolto dall’inviato di TMW, domattina sono in programma le visite mediche del fantasista, che si t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 21:18
TMW, Saponara va al Genoa. Domattina le visite mediche. Trasferimento in prestito gratuito con diritto di riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Siamo alle battute finali per il trasferimento di Riccardo Saponara dalla Fiorentina al Genoa. Come raccolto dall’inviato di TMW, domattina sono in programma le visite mediche del fantasista, che si trasferirà in rossoblu in prestito gratuito con diritto di riscatto.

 

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