TMW rivela: "Primo incontro tra Fiorentina e Kean per il rinnovo. C'è la volontà di trovare l'intesa"

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, oggi sarebbe andato in scena il primo incontro tra Fiorentina e Kean per il rinnovo

È andato in scena il primo confronto tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Moise Kean. Nel primo atto, oggi al Viola Park, il club viola e l’attaccante italiano hanno ribadito la volontà reciproca di trovare l’intesa per prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel 2029. Le parti si rivedranno a breve, al netto della comune volontà non c’è ancora l’accordo sulla cifra: la base di partenza è fissata attorno ai 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Da capire quali saranno le novità sulla clausola risolutiva, tema che sarà affrontato anche nei prossimi confronti. Lo scrive TMW.