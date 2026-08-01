TMW riporta: "La Roma mette in vendita Soulé, si può fare col prestito con obbligo di riscatto"

Il giocatore argentino piace a Paratici

La campagna acquisti della Roma è ben lontana dall'essere conclusa e, considerati gli investimenti necessari nelle prossime settimane, la dirigenza capitolina deve stringere i tempi sul fronte delle uscite per monetizzare al massimo l'addio dei profili fuori dal progetto. Tra i cedibili, secondo TMW, figura anche Matias Soulé, finito nel mirino di diversi club tra cui la Fiorentina. I giallorossi stimano il cartellino dell'argentino tra i 25 e i 30 milioni di euro, aperti sia a una vendita a titolo definitivo sia a un prestito con obbligo di riscatto. Sullo sfondo c'è Fabio Paratici, che sta valutando attentamente il profilo dell'esterno d'attacco per rinforzare le corsie offensive.