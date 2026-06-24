TMW riporta: "Il portiere ventenne croato Maric del Rijeka piace a tanti, c'è anche la Fiorentina su di lui"

Il portiere croato potrebbe essere prelevato dai viola e dato in prestito

I riflettori del calciomercato si accendono su Domagoj Ivan Marić, ventenne estremo difensore croato finito al centro di numerose voci negli ultimi tempi. Il giovane calciatore, il cui cartellino appartiene all'HNK Rijeka, ha disputato un'annata di altissimo livello durante l'esperienza in prestito al NK Karlovac 1919: le sue prestazioni nella serie cadetta locale lo hanno consacrato come una delle rivelazioni del torneo, tanto da spingere diverse società estere a muoversi sulle sue tracce, tra cui anche la Fiorentina, come rivelato da tuttomercatoweb.com. Considerati gli spazi ridotti che Marić rischierebbe di trovare nella sua squadra attuale, i dirigenti viola starebbero valutando l'ipotesi di acquistarlo a titolo definitivo per poi mandarlo a fare esperienza altrove a titolo temporaneo. Dal punto di vista tecnico, il ragazzo rispecchia l'identikit del numero uno contemporaneo, abbinando alle doti tra i pali una spiccata qualità nell'impostazione con i piedi.