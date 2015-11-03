Notizie Rijeka Fiorentina

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La Fiorentina trionfa alla Viareggio Cup! Rijeka battuto 4-1 dopo i tempi supplementari
23 marzo 2026 19:12
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