TMW riporta: "Il Galatasaray vuole Kayode, pronti 40 milioni per strapparlo al Brentford"
L'ex terzino viola ha impressionato il club turco
Le prestazioni di Michael Kayode continuano a fare eco oltreconfine. L'ex terzino della Fiorentina, attualmente in forza al Brentford, è finito al centro dell'interesse di diversi club europei dopo l'ottima prova sciorinata nell'ultima uscita della Nazionale contro la Turchia.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, in prima fila per l'esterno azzurro classe 2004 c'è ora il Galatasaray. Il club di Istanbul ha iniziato a monitorarne con grande attenzione il profilo, identificandolo come l'innesto ideale per la fascia destra, complice la probabile cessione di Wilfried Singo.
La valutazione del cartellino di Kayode si attesta attorno ai 40 milioni di euro. La società turca non avrebbe fretta di concludere subito e potrebbe affondare il colpo nel 2027 per strappare il giocatore al club inglese.