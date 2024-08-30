TMW riporta: "Gosens è della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, visite a Berlino"

L'esterno tedesco è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina, è il giocatore che voleva Palladino per la fascia

Tutto definito per il trasferimento di Robin Gosens dall'Union Berlino alla Fiorentina. I due club hanno chiuso l'accordo grazie a un prestito oneroso che costerà alla società gigliata 750mila euro. Nell'accordo anche un diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro che può tramutarsi in obbligo dovesse il laterale tedesco collezionare il 50% delle presenze. Gosens ha svolto le visite mediche in Germania e tra stasera e domani sarà a Firenze per iniziare la sua nuova avventura.

L'esterno tedesco ha già giocato in Italia, in particolare all'Atalanta dove ha svolto delle stagioni ottime con un rendimento alto tra gol e assist e poi all'Inter con una breve parentesi condizionata da qualche problema fisico.

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