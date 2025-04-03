TMW riporta: "Fagioli è quel giocatore che manca alla Juve e fa felice la Fiorentina"

Il centrocampista gigliato ha conquistato tutti con le sue ottime prestazioni in maglia viola da quando è arrivato

Nicolò Fagioli in viola sta vivendo una bellissima parentesi della sua carriera dopo un finale amaro con la Juventus, ed in particolare con Motta che non lo vedeva proprio. Un giocatore che si stava perdendo nella panchina bianconera senza avere la possibilità di mostrare quel talento che aveva convinto Spalletti a portarlo agli Europei senza aver giocato molte partite nel corso dell'ultimo campionato. Se la Fiorentina si qualificherà per le coppe europee, allora il centrocampista si vestirà ufficialmente di viola dopo essere stato nel mirino del Marsiglia a gennaio. Fagioli e la Fiorentina è un matrimonio perfetto e la scelta del talentino azzurro non è stata più azzeccata.Le cifre pattuite il 4 febbraio 2025: prestito fino al 30 giugno 2025 da 2,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi, con oneri accessori pari a 0,2 milioni di euro. Obbligo di riscatto (in caso di qualificazione alle competizioni europee) e diritto qualora non arrivare in Europa per 13,5 milioni di euro con 2,5 aggiuntivi in caso di determinati obiettivi sportivi.

Un rimpianto per i bianconeri perché uno con la sua capacità di verticalizzare, col suo dinamismo, con le sue qualità, sarebbe stato perfetto anche nel gioco di Igor Tudor. Sia nei due che nei tre, perfino come vertice più alto. Fagioli come identikit perfetto del giocatore che la Juventus in questo momento non ha e che in estate dovrà andare a prendere, visto lo scarso rendimento di Douglas Luiz e l'assenza di un'alternativa di spessore in mezzo al campo.

Lo riporta Tuttomercatoweb.