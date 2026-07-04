TMW riporta: "Como e Fiorentina si muovono per il 2008 dello Standard Liegi René Mitongo"

Il giovane calciatore belga potrebbe arrivare in Italia nel mercato

René Mitongo è uno dei profili Under 18 più ambiti del panorama europeo. Il giovane attaccante belga, nato nel 2008 e in forza allo Standard Liegi, ha attirato le attenzioni di diverse società di Serie A grazie alle ottime prestazioni fornite nel settore giovanile e ai primi sprazzi di talento mostrati tra i professionisti.

Stando alle indiscrezioni di TMW, Fiorentina e Como sono le società che si sono mosse con maggiore decisione per il centravanti, studiando la fattibilità del trasferimento per l'attuale sessione estiva di mercato. Alla finestra resta anche il Genoa, che per ora ha effettuato soltanto un sondaggio esplorativo.

Legato al club belga da un accordo valido fino al 30 giugno 2028, Mitongo vanta già nove presenze in prima squadra, dopo aver fatto sfracelli nei campionati giovanili. Il suo fiuto del gol è confermato anche dallo score con le selezioni giovanili dei Diavoli Rossi, dove ha collezionato 12 reti in 25 partite totali dall'Under 16 all'Under 19, certificando il suo status di promessa del calcio belga.