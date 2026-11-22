TMW rilancia: "Udogie primo obiettivo della Juve in prestito con diritto". In estate c'era la Fiorentina

I bianconeri monitorano l'esterno del Tottenham già per gennaio e la Fiorentina...

Come riporta Tuttomercatweb.com, il mercato di gennaio della Juventus potrebbe riservare interventi anche sulle corsie esterne, oltre alle operazioni previste per rinforzare centrocampo e attacco. Molto dipenderà dall'evoluzione della situazione legata a Cambiaso, mentre il settlement agreement continuerà a imporre una certa attenzione alle spese. Tra i profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza c'è quello di Destiny Udogie, già finito nel mirino della Fiorentina durante la scorsa estate. Il terzino del Tottenham rappresenterebbe un innesto importante, ma convincere il club inglese a lasciarlo partire a gennaio non sarà semplice. I bianconeri potrebbero provare a imbastire un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, facendo leva anche sullo scarso impiego del giocatore in questa stagione, con appena cinque presenze in Premier League.