TMW rilancia: "Dodo resta un caso. A gennaio può partire, ma se rimane non è escluso il rinnovo"

La Fiorentina è alla ricerca di una sistemazione per il terzino brasiliano dopo la sua permanenza in estate, ma il club Viola non vuole perderlo a zero





In estate sarebbe dovuto andare via, alla fine è rimasto dov'era. Dodô è sempre più un caso: il terzino destro brasiliano, classe '98, viene da un terzo di stagione piuttosto scarno alla Fiorentina in termini di impiego (181 minuti) tra campionato e Serie A. Dalla pesante sconfitta per 4-0 con la Roma è finito nel dimenticatoio di Fabio Grosso, poi il ritorno in panchina di Paolo Vanoli gli ha fatto guadagnare 46 minuti spalmati in appena tre ingressi a gara in corso. Quale destino lo attende?



La ricostruzione



Non ci sono state squadre interessate nella finestra di mercato estiva - perlomeno alle cifre richieste dalla Fiorentina - nonostante il suo contratto vada in scadenza a giugno 2027 e con il club gigliato non sia riuscito a raggiungere l'intesa per i termini di un nuovo accordo. Dodô è finito ai margini del progetto tecnico, sebbene i rapporti tra l'entourage del brasiliano e la società toscana siano sempre rimasti buoni, visto che hanno sempre cercato di venirsi incontro a vicenda.



Il futuro è uno solo



A gennaio dovrà trovare un'altra sistemazione: questo l'obiettivo stabilito nel mercato invernale. Tuttavia, assenza di club a farsi avanti e dunque in caso di permanenza, non è esclusa quella che sarebbe la clamorosa ipotesi di rinnovare il suo contratto. La Viola d'altronde non vuole veder partire il terzino 27enne a zero, consapevole di poter comunque monetizzare per un suo addio. I prossimi due mesi saranno decisivi per il futuro di Dodo: una decisione andrà comunque presa. Lo scrive TMW