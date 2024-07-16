TMW: "Pongracic atteso domani a Rennes per le visite, la Fiorentina oggi deve convincere il giocatore"

La Fiorentina ha solo la giornata di oggi per convincere Marin Pongracic ad accettare l'offerta del club viola

Il difensore croato Marin Pongracic in queste ore è a sorpresa al centro degli intrighi di calciomercato. Classe '97, il centrale reduce dall'Europeo con la squadra di Dalic negli scorsi giorni è stato venduto dal Lecce al Rennes per quindici milioni di euro più bonus e tra domani e dopodomani è atteso in città per le visite mediche e la firma sul contratto. La società bretone è sicura di aver concluso l'affare, al pari del Lecce, ma nelle ultime ore la Fiorentina s'è fatta avanti in maniera decisa col suo entourage e adesso sta provando a sparigliare le carte. Da un giorno all'altro, il club viola s'è infatti ritrovato a dover sostituire Nikola Milenkovic, centrale serbo che ha deciso di proseguire la sua carriera in Premier League, più precisamente in quel Nottingham Forest che ha chiuso l'accordo con la società gigliata sulla base di un'offerta da dodici milioni di euro più tre di bonus. E per sostituire Milenkovic, Daniele Pradè ha subito pensato a Pongracic, anche se il Lecce ha già chiuso l'accordo col Rennes. Per l'uomo mercato giallorosso Pantaleo Corvino l'affare col Rennes non è in discussione: Pongracic andrà in Francia. Ma dovesse la Fiorentina nella giornata di oggi pareggiare l'offerta della società bretone e convincere il giocatore a preferire Firenze (con la promessa di un ingaggio più alto), ecco che potrebbe consumarsi un clamoroso ribaltone. Lo scopriremo nelle prossime ore: le visite mediche col Rennes sono previste tra mercoledì e giovedì. Lo scrive Tuttomercatoweb

MILENKOVIC AL NOTTINGHAM

https://www.labaroviola.com/di-marzio-conferma-milenkovic-al-nottingham-domani-la-chiusura-della-trattativa-con-la-fiorentina/260829/