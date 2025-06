TMW: “Piccoli sì, solo se parte Kean. Il Bologna adotta la stessa strategia se parte Castro”

Roberto Piccoli riscattato questa settimana dal Cagliari per 11.6 milioni di euro può essere uno dei grandi protagonisti di questa finestra di calciomercato. L’ha esplicitamente ammesso nella giornata di ieri anche il presidente rossoblù Tommaso Giulini in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione: “Adopo, Caprile e Piccoli resteranno a Cagliari? Io non faccio trading con i giocatori. Se prendo un giocatore lo prendo per tenerlo e lo sapete. Poi se arrivano offerte irrinunciabili e i ragazzi spingono per andarsene è un altro conto, ma credo che tutti e tre abbiano bisogno di un altro anno importante per poter poi andare altrove”.

Sulle sue tracce dell’attaccante, come emerso più volte negli ultimi giorni, c’è la Fiorentina qualora nelle prossime due settimane dovesse andare via Moise Kean, col pagamento della clausola risolutoria è una delle prime scelte del direttore sportivo Daniele Pradé, perché considerato il profilo giusto da far crescere insieme all’esperto Edin Dzeko.

Oltre alla società gigliata a monitorare la situazione di Piccoli ci sono però anche altre società: è un’idea del Bologna dovesse andare via Castro, piace e non poco anche al Como, che però sembra aver chiuso per Morata.