TMW: "Per il riscatto obbligatorio di Fagioli basta qualificarsi in Conference, la Fiorentina vuole tenerlo"

Tra i numerosi movimenti di mercato della Fiorentina nel mercato di gennaio terminato esattamente un mese fa, ha spiccato l'acquisto last minute di Nicolò Fagioli dalla Juventus, dopo che il centrocam...

Tra i numerosi movimenti di mercato della Fiorentina nel mercato di gennaio terminato esattamente un mese fa, ha spiccato l'acquisto last minute di Nicolò Fagioli dalla Juventus, dopo che il centrocampista nei primi mesi della stagione trascorsi a Torino aveva visto man mano diminuire sempre di più l'impiego con Thiago Motta. L'avventura del classe 2001 in riva all'Arno, però, è ancora distante dal decollare.

C'è in partenza da chiarire quale sia la collocazione di Fagioli in questa Fiorentina. Talento riconosciuto da molti per potenzialità, e in tal senso il suo più grande sponsor è nientemeno che il ct Spalletti, il problema ad oggi appare più che altro di carattere tattico. Dove deve giocare Fagioli, secondo Palladino? Una volta sulla trequarti, un'altra in mediana: sembra questo il gradino principale da dover scalare per poter indirizzare nel modo giusto le sue doti dentro la Fiorentina e le sue necessità.

Quello di Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina è un trasferimento in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato a 13,5 milioni ai quali potrebbero aggiungersi altri 2,5 di bonus. La condizione perché l'operazione diventi a titolo definitivo, come già emerso, è l'Europa, e basterà anche 'soltanto' l'accesso alla Conference League. Nei piani della Fiorentina c'è comunque l'idea di base di confermarlo, ma perché si passi dal pensiero ai fatti c'è bisogno di una svolta data dal calciatore stesso. Lo scrive Tuttomercatoweb