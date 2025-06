TMW: “Per adesso solo l’Al-Qadsiah è pronto a pagare la clausola di Kean, occhio però allo United”

Ci siamo: a partire da martedì prossimo inizieranno le due settimane in cui potrà essere attivata la clausola da 52 milioni di euro per Moise Kean. Il vice-capocannoniere dell’ultima Serie A ha vissuto a 25 anni la sua stagione migliore: 25 gol con la maglia della Fiorentina, altri tre con quella di una Nazionale di cui dallo scorso settembre è perno imprescindibile. Un aspetto da non sottovalutare perché nella stagione che si concluderà (si spera…) con la Coppa del Mondo Kean non vuole assolutamente perdere il treno dopo aver solo sfiorato la convocazione per gli ultimi due Europei.

Al momento c’è solo un club che ha già chiarito le sue intenzioni: è il ricchissimo Al-Qadisiyya, società di Saudi Pro League in cui gioca Pierre-Emerick Aubameyang che un anno fa andò a un passo dall’accordo con Paulo Dybala. La prossima settimana arriverà la proposta dal club di Khobar, una proposta molto ricca anche per il giocatore su cui Kean sta riflettendo e continuerà a farlo anche nelle prossime ore.

Nelle prossime due settimane potrebbero però arrivare offerte anche sportivamente più allettanti. Perché se da un lato l’Al-Qadisiyya mette sul piatto un progetto economicamente molto ricco, dall’altro occhio al Manchester United che tiene vivi i contatti. I red devils sono alle prese con l’ennesima rivoluzione del reparto offensivo, hanno acquistato Matheus Cunha ma hanno in uscita sia Alejandro Garnacho che Rasmus Hojlund. Oltre (di nuovo) a Rashford e Anthony.

Altri club che cercano un nove con le caratteristiche di Kean sono l’Arsenal in Premier League oltre al Milan e al Napoli in Serie A. Ma al momento queste tre società non hanno manifestato la volontà di pagare la clausola. L’Al-Qadisiyya invece è già pronto ad avanzare la proposta e lo United potrebbe fare lo stesso. Cosa deciderà Moise Kean? La Fiorentina non può far altro che aspettare. Lo scrive Tuttomercatoweb