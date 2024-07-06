TMW: "Palladino e la dirigenza vogliono una Fiorentina con un blocco di calciatori giovani e Italiani"

Sfumato Zaniolo e aspettando Kean, la Fiorentina continua a lavorare sui suoi obiettivi di mercato e, sfogliando la rosa dei nomi già accostati ai viola per questa sessione estiva, si può individuare...

Sfumato Zaniolo e aspettando Kean, la Fiorentina continua a lavorare sui suoi obiettivi di mercato e, sfogliando la rosa dei nomi già accostati ai viola per questa sessione estiva, si può individuare un tratto comune. Almeno nelle sue idee di partenza, Palladino - e con lui i dirigenti - ha intenzione di puntare su un blocco che sia italiano, ma che non sia... di Italiano. I rapporti di forza rispetto alla scorsa stagione sono infatti in un periodo di profondo mutamento. Il primo passaggio sono stati gli addii in data 30 giugno: Faraoni, Arthur, Lopez e Belotti sono rientrati alle rispettive basi dal periodo in prestito, il centrocampo ha perso in una botta sola Bonaventura, Castrovilli e Duncan, tutti lasciati andare al termine dei loro precedenti contratti. Molti obiettivi presenti della Fiorentina sono giovani e italiani. E non è un caso, quanto più un indirizzo preciso e definito, una volontà di intervento. Detto di Kean e Zaniolo, tanti sono i profili italiani che interessano alla Fiorentina: solo a centrocampo per esempio spiccano i nomi di Marco Brescianini del Frosinone, Edoardo Bove della Roma e Tommaso Pobega del Milan, avanzando sulla trequarti ci si imbatte invece in quell'Andrea Colpani (25 anni, nell'immagine) che proprio con Palladino ha trovato la consacrazione al Monza, senza scordarsi infine di Lorenzo Lucca, appena riscattato dall'Udinese e uno dei nomi più caldi se si guarda all'elenco di calciatori nel mirino dei viola. Lo scrive Tuttomercatoweb

GALLIANI SU PALLADINO

https://www.labaroviola.com/galliani-ho-corteggiato-piu-palladino-della-mia-compagna-ma-e-voluto-andare-via/259759/