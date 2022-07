TMW, oggi summit Dodò-Fiorentina per lo sblocco: i viola vogliono portarlo a Moena

Scrive TMW, sono giorni decisivi per il trasferimento dallo Shakhtar Donetsk alla Fiorentina del terzino destro Dodò, ovvero il calciatore individuato dalla società gigliata per sostituire Alvaro Odriozola. I suoi agenti arrivati in Italia nelle ultime ore quest’oggi saranno a Firenze per provare a sbloccare definitivamente la trattativa.

