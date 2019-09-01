TMW, oggi ci sarà l'ultima offerta della Fiorentina per De Paul. Il suo agente incontrerà l'Udinese
La Fiorentina, chiusa l'operazione per Pedro del Fluminense, continua a sondare la pista di mercato che porta a Rodrigo De Paul. Quest'oggi, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, è a...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 14:37
La Fiorentina, chiusa l'operazione per Pedro del Fluminense, continua a sondare la pista di mercato che porta a Rodrigo De Paul. Quest'oggi, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, è attesa l'ultima offerta della società viola per arrivare al fantasista argentino classe '94. Inoltre il procuratore del calciatore potrebbe incontrare l'Udinese, direttamente in Friuli, per provare a sbloccare la situazione.
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