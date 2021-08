TMW, Odriozola alla Fiorentina: visite mediche in corso, poi la firma sul contratto

Visite mediche in corso per Alvaro Odriozola con la Fiorentina. Il giocatore, arrivato ieri in città, terminerà a breve i test atletici e poi si presenterà in sede presso il Centro Sportivo “Davide Astori” per firmare il contratto con i viola. Il basco arriva dal Real Madrid in prestito secco. Lo riporta TMW.

