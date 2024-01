TMW, Nzola dovrebbe restare alla Fiorentina nonostante l’arrivo di Belotti in squadra. Si lavora su Gudmundsson

Sono ore piuttosto concitate in casa Fiorentina per quanto riguarda i possibili affari da concludere entro il gong conclusivo delle trattative (per quanto riguarda il nostro paese, il triplice fischio ideale arriverà alle ore 20 di domani) sia in entrata che in uscita. Concluso l’arrivo di Andrea Belotti dalla Roma, la società toscana continua a cercare rinforzi per il proprio reparto offensivo, specialmente per quanto concerne le corsie esterne. Il primo nome in lista è quello del fantasista islandese Albert Gudmundsson, per il quale però il Genoa ha fatto capire di non essere disposto a schiodarsi dalla valutazione di 30 milioni già fatta e presentata all’attenzione della Fiorentina.Sul fronte delle possibili uscite, invece, secondo quanto appreso dalla redazione di TMW aumentano le chance di una permanenza a Firenze del centravanti angolano M’Bala Nzola (27 anni, in foto), anche a fronte dell’arrivo del Gallo per il quale manca solo l’annuncio che ne dia l’ufficialità.

Discorso simile anche per il centrocampista offensivo ceco Antonin Barak (29 anni), entrato nelle mire del Cagliari (dopo che a inizio gennaio era stato inseguito a lungo anche dal Napoli prima degli arrivi di Traore e Dendoncker) ma del quale la Fiorentina si priva mal volentieri in questo gennaio. Lo riporta TMW

