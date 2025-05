TMW: “Non ci sono clausole d’uscita nel contratto di Palladino, il contratto sarà valido fino al 2027”

La stagione della Fiorentina nelle ultime settimane ha preso una piega opposta rispetto a ciò che in casa viola un po’ tutti si aspettavano. Prima l’eliminazione dalla Conference League, poi il doppio ko in campionato contro Roma e Venezia che adesso rischia seriamente di tenere fuori la squadra di mister Palladino dalle coppe il prossimo anno.

Riflessioni in corso – In attesa delle ultime due gare del campionato, quindi, i nodi da scogliere nella Fiorentina relativi al mercato per forza di cose sono legati (anche) a come si concluderà la stagione. In questo senso, sotto la lente di ingrandimento ci sono le due diverse situazioni legate ai riscatti di Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli. Rinnovo Palladino, le ultime – Non esiste alcuna clausola liberatoria nel contratto del tecnico della Fiorentina, né da una parte né dall’altra. Questo quanto emerge in merito all’opzione esercitata ufficialmente dalla Fiorentina una settimana fa col prolungamento del contratto con Raffaele Palladino fino al 2027. Lo scrive Tuttomercatoweb