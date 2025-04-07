TMW: "Nelle prossime settimane ci sarà un incontro Fiorentina-De Gea. Tra i temi anche il rinnovo"

David De Gea continua ad essere uno degli uomini copertina della Fiorentina di Raffaele Palladino. Anche a San Siro contro il Milan, un po' come successe all'andata al Franchi, il portiere spagnolo è...

David De Gea continua ad essere uno degli uomini copertina della Fiorentina di Raffaele Palladino. Anche a San Siro contro il Milan, un po' come successe all'andata al Franchi, il portiere spagnolo è stato protagonista di una prestazione straordinaria. E con l'avvicinarsi della fine della stagione, è inevitabile iniziare a buttare uno sguardo anche al futuro. Per iniziare a disegnare uno scenario in questo senso è necessario ripartire dalla formula del suo arrivo in viola: la scorsa estate, dopo l'anno sabbatico, De Gea firmò coi viola per un anno con la Fiorentina che però aggiunse un'opzione, unilaterale, per allungare la sua permanenza di una ulteriore stagione, quindi fino al giugno del 2026. E l'intenzione, prestazioni alla mano, è quella di attivarla per trattenere l'ex Manchester United.

Dalle ultime raccolte però non sono da escludere diversi scenari: nelle prossime settimane infatti è previsto un summit fra l'entourage del portiere e la dirigenza gigliata nel quale si discuterà di tutte le tematiche in gioco. Obiettivi, volontà delle parti, posizioni di classifica e quanto inciderà il piazzamento finale della squadra. In mezzo anche le possibili, probabili, offerte che il giocatore riceverà e l'eventualità di un prolungamento più lungo, che esca così dai limiti della semplice opzione annuale. Lo scrive Tuttomercatoweb