Tmw, minuti decisivi per Vecino, Inter a un passo dall'acquisto
Come riportato da tuttomercatoweb, sembra imminente l'addio di Matias Vecino alla Fiorentina. L'inter sarebbe intenzionata..
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 10:18
Un nuovo incontro in vista. La dirigenza dell’Inter vedrà oggi Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino e intermediario dell’operazione con la Fiorentina. La società nerazzurra pare aver deciso di pagare la clausola da 24 milioni. Oggi nuovo incontro, la chiusura si avvicina, scrive Tuttomercatoweb.
Ricordiamo che la scorsa settimana, Pioli ha espresso di volere Vecino in squadra ritenendolo fondamentale per la squadra.