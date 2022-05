TMW, Milenkovic potrebbe restare alla Fiorentina, non ha mai escluso l’ipotesi di restare a Firenze

La Fiorentina non è rassegnata alla partenza in estate di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, tra i protagonisti della cavalcata che ha riportato la Viola in Europa, ha un contratto in scadenza nel 2023 e quindi ci sarebbe la necessità da parte della società gigliata di cederlo, qualora Milenkovic dovesse decidere di non rinnovare.

Però, nonostante diversi estimatori, il difensore classe ’97 non ha escluso la possibilità di rinnovare come fece la scorsa estate, ovvero per una ulteriore stagione, per vivere anche la prossima stagione a Firenze da protagonista, ma questa volta sia in Serie A che in Conference League. Lo riporta TMW

