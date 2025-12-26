26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:49

TMW: “Mercato Fiorentina? Un centrale, un centrocampista di gamba ed un esterno d’attacco”

Rassegna Stampa

26 Dicembre · 09:39

Aggiornamento: 26 Dicembre 2025 · 09:49

Lo aspetta un gran lavoro a Paratici

Un gran lavoro, dunque, per il prossimo capo dell’area tecnica Fabio Paratici, che oltre a risolvere le questioni sul fronte cessioni sarà chiamato a ridare nuova linfa ad una squadra che, a prescindere da come andranno le prossime partite, si è comunque resta protagonista di un girone d’andata più che deludente. Sono tre gli identikit dei calciatori che dovrebbero arrivare al Viola Park nel prossimo mese: un nuovo centrale che possa restituire un po’ di solidità a quella che resta la peggior difesa della Serie A; un centrocampista di gamba e un esterno d’attacco. Lo riporta TMW.

