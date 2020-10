TMW, Martinez Quarta-Fiorentina visite mediche ok. Ultimi dettagli da limare poi sarà viola

Visite terminate e con esito positivo per Lucas Martinez Quarta, che oggi ha ricevuto il via libera dalla Fiorentina per farsi visitare dal dottor Daniel Martinez, medico ufficiale della Selección Argentina, presso il centro medico IMAT di Buenos Aires. Adesso, secondo quanto appreso da TMW, manca sistemare solamente gli ultimi dettagli contrattuali tra viola e River Plate per chiudere l’operazione e portare “El Chino” in Serie A entro il gong finale del calciomercato.

