TMW: “Mandragora ha rinnovato con la Fiorentina, contratto da 1,8 milioni più bonus”

Tmw annuncia che Rolando Mandragora ha rinnovato con la Fiorentina, contratto fino al 2028 a 1,8 milioni + bonus

Rolando Mandragora ha firmato il rinnovo con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista classe ’97 ha trovato l’accordo con il club viola, accettando un prolungamento fino al 2028 con opzione fino al 2029 a 1,8 milioni di euro a stagione più bonus. Decisiva la volontà del calciatore, che ha sempre ribadito di voler restare in Toscana e non ha cambiato idea neanche in un momento difficile per la squadra.

Mandragora è a Firenze dal 2022-2023 e vanta 154 presenze e 20 gol con la maglia gigliata. Contro l’Inter ha toccato quota 100 apparizioni in Serie A con la Fiorentina, di cui è anche il primatista all-time per numero di incontri giocati in competizioni UEFA. Nel corso della sua carriera ha giocato pure per Udinese, Torino, Crotone, Genoa e Juventus. Nel suo curriculum inoltre c’è pure un gettone in Nazionale.

Il direttore sportivo Daniele Pradè dopo il mercato ha spiegato che avrebbe voluto incontrare l’entourage del calciatore in conferenza stampa per ribadire con i fatti la fiducia già espressa a parole e così è stato. Le parti andranno ancora avanti insieme, con Mandragora che potrà dunque diventare uno dei giocatori simbolo anche del futuro della Fiorentina, attesa intanto domenica dal match contro il Lecce.

