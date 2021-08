TMW, l’agente di Vlahovic sarà in Italia la prossima settimana. Summit di mercato con la Fiorentina

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, sarà in Italia la prossima settimana. Nella sua agenda c’è in programma un summit di mercato con la Fiorentina per quanto riguarda il futuro dell’attaccante serbo, in scadenza a giugno 2023, con i Viola interessati a rinnovare il legame con il proprio bomber. Sul giocatore c’è sempre l’Inter, che in caso di cessione di Lukaku tenterà l’assalto a Vlahovic.

LEGGI ANCHE: