TMW: la Fiorentina vuole Rosetti, giovane attaccante di proprietà della Juventus

Il classe '94, dopo l'ultima stagione al Lugano, è seguito dall'Ascoli che però non sembra la destinazione a lui più gradita...

Lorenzo Rossetti, attualmente alla Juventus é ad un passo dall'Ascoli, il giovane attaccante che nell'ultima stagione ha giocato nel Lugano, però non sembra convintissimo della nuova destinazione, soprattutto per problemi legati all'ingaggio e per questo ancora non ha firmato. Nel frattempo su di lui si sono mosse altre società, tra cui la Fiorentina. Rosseti ha fatto parte della nazionale italiana under 21 e Giancarlo Antognoni che all'epoca era in federazione e seguiva la under lo ha sempre apprezzato. Potrebbe essere lui uno degli attaccanti a disposizione di Pioli per la prossima stagione.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com