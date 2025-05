TMW: “La Fiorentina vuole rinegoziare il riscatto di Gudmundsson, valutazioni in corso su Fagioli”

La stagione della Fiorentina nelle ultime settimane ha preso una piega opposta rispetto a ciò che in casa viola un po’ tutti si aspettavano. Prima l’eliminazione dalla Conference League, poi il doppio ko in campionato contro Roma e Venezia che adesso rischia seriamente di tenere fuori la squadra di mister Palladino dalle coppe il prossimo anno. Riflessioni in corso – In attesa delle ultime due gare del campionato, quindi, i nodi da scogliere nella Fiorentina relativi al mercato per forza di cose sono legati (anche) a come si concluderà la stagione. In questo senso, uno dei focus principali riguardano Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli. L’intenzione della Fiorentina è ancora quella di tenerli entrambi anche per il prossimo anno, ma visto che le prestazioni complessivamente non sono state così soddisfacenti (almeno secondo le aspettative) una riflessione a prescindere verrà fatta.

Le cifre sul tavolo – Per l’islandese la Fiorentina la scorsa estate ha speso otto milioni di euro per il solo prestito, con un diritto di riscatto fissato a 17. Ecco perché la società viola potrebbe valutare una rinegoziazione economica con il Genoa. Per Fagioli. invece, il riscatto dalla Juventus è obbligatorio solo in caso di piazzamento europeo, come detto ad oggi in dubbio per la Fiorentina. Insomma, se prima era certa la sua permanenza in viola, ora una valutazione in più sarà fatta prima di prendere la decisione finale (le cifre di Fagioli: 3.5 milioni di prestito e 13.5 milioni per il riscatto). Il tutto, ovviamente, confrontandosi anche con i due calciatori, i diretti interessati. Lo scrive Tuttomercatoweb