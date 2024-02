TMW: “La Fiorentina sul mercato ha il sapore di incompiuta, in difesa adesso la coperta è corta”

Il mancato arrivo di Albert Gudmundsson ha reso il mercato della Fiorentina senza infamia e senza lode, con il club viola che rischia di avere la rosa corta per poter lottare su tre competizioni. Il colpo più importante è stato senza dubbio quello relativo all’arrivo di Andrea Belotti in prestito dalla Roma, mentre Davide Faraoni ha sistemato la corsia destra di difesa, in attesa del rientro di Dodo. In uscita non si faranno certo rimpiangere Josip Brekalo, passato all’Hajduk Spalato, e Yerry Mina, andato al Cagliari. Niccolò Pierozzi è invece andato alla Salernitana per cercare più spazio. Lo scrive Tuttomercatoweb

